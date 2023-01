Gescheiterte Sprecherwahl im US-Kongress Die Republikaner blockieren sich selbst

Die Amerikaner erhalten mit dem Spektakel um die Wahl des ­Speakers einen Vorgeschmack auf das, was im Kongress bevorsteht. Und eine Erinnerung an die Tage, als die Republikaner zuletzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellten. Wer auch immer am Ende den symbolischen Hammer des Kongressführers in den Händen halten wird, übernimmt damit einen Höllenjob. Denn die Mehrheit der Republikaner besteht nur auf dem Papier. Mit 222 zu 213 Stimmen können sie sich bei Abstimmungen nicht mehr als vier Abtrünnige leisten. Damit bekommt eine Handvoll Abgeordnete genügend Macht, dass der Schwanz permanent mit dem Hund wackeln kann.