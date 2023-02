Abgeschossener Spionageballon aus China US-Marine bringt Teile an die Oberfläche

Die US-Marine hat erste Teile des chinesischen Überwachungsballons vom Meeresgrund an die Oberfläche gebracht. Es handle sich dabei um eine etwa zehn Meter hohe Antennenvorrichtung, berichtete der Sender CBS am Montagabend (Ortszeit). Außerdem haben die USA nach eigenen Angaben einen Sensor sowie Elektronikteile aus dem vor gut einer Woche abgeschossenen chinesischen Ballon bergen können. „Unsere Teams waren in der Lage, wichtige Trümmerteile zu bergen“, erklärte am Montag das US-Militär. Dazu gehörten „der wichtigste Sensor und Elektronikteile“ des Ballons. Der Ballon war am 4. Februar vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen worden.