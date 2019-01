Spionage für den Iran: Elf Jahre Haft für Ex-Minister in Israel

Jerusalem Der frühere israelische Energieminister Gonen Segev hat Spionage und Weitergabe von Informationen an den Feind gestanden.

Segev wäre vermutlich auch lieber in Nigeria geblieben. Der einst jüngste Abgeordnete in Israels Parlament fiel aber vor acht Monaten bei der Einreise nach Äquatorialguinea den Behörden in die Hände, die ihn an Israel auslieferten. Der studierte Arzt hatte bereits 2004 vor Gericht gestanden, weil er mit seiner Kreditkarte umgerechnet 5000 Euro aus einem Geldautomaten gezogen und die Karte unmittelbar danach als gestohlen gemeldet hatte. Zu seinem Pech waren Sicherheitskameras installiert. Drei Jahre später verlor er seine Zulassung, behandelte jedoch in Nigeria trotzdem auch israelische Diplomaten. Von denen versuchte er, so vermutet der israelische Geheimdienst Schin Beth, aktuellere Informationen zu bekommen – was er als Minister in den 90er Jahren wusste, gilt als veraltet.