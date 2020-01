Protest gegen Rente mit 64 : Frankreichs "Spiderman" erklettert 187-Meter-Wolkenkratzer in Paris

Paris Klettern gegen die Rente mit 64: Der französische Kletterkünstler Alain Robert, auch bekannt unter dem Namen des Comic-Helden Spiderman, protestierte am Montag mit einer aufsehenerregenden Aktion gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron.

Der Extremsportler Robert ist auf das Erklimmen von Wolkenkratzern spezialisiert, was er mit bloßen Händen und ohne Sicherheitsnetz tut. Den Aufstieg am Total-Gebäude meisterte er in 52 Minuten. "Es war sehr kalt, ich habe meine Fingerspitzen nicht mehr gefühlt", sagte er. "Außerdem bin ich nicht mehr so in Form wie vor 20 Jahren", scherzte er.