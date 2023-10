Terror der Hamas Warum Politiker nicht mit Abschiebung drohen sollten

In einer Zeit, in der Israel vom Terrorangriff der Hamas in einen furchtbaren Krieg gezwungen wird, geht es auf deutschen Straßen um Hass gegen den israelischen Staat und Bedrohung hier lebender Jüdinnen und Juden. Natürlich ist das große Leid der Menschen in Gaza bedrückend, und weiteres Sterben auf israelischer wie palästinensischer Seite steht zu befürchten. Denn gerade muss Israel auf den barbarischen Angriff eines Gegners reagieren, der seine eigenen Leute als Schutzschilde missbraucht. Dass trotzdem auch in Deutschland ein Hass zutage tritt, der eben nichts mit legitimer Kritik etwa an der israelischen Regierung zu tun hat, sondern auf die Existenz Israels zielt und sich gegen hier lebende Jüdinnen und Juden wendet, ist bestürzend. Überraschend ist es nicht. Experten warnen seit Jahren vor dem Erstarken des Antisemitismus in Deutschland – unter anderem in migrantischen Milieus.