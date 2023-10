Spannung im Kosovo Serbien setzt Katz-und-Maus-Spiel fort

In Deutschland wird die angespannte Situation zwischen dem Kosovo und Serbien nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sehr aufmerksam beobachtet. „Wir haben die Lage im Auge und werden reagieren, wenn es nötig ist“, sagte der SPD-Politiker am Montag in Braunschweig. Ihm zufolge kommt jetzt es drauf an, dass alle Verantwortlichen deeskalierend und ruhig die Lage bewerten und entscheiden.