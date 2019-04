Unklare Lage nach Wahl : Spanische Sozialisten wollen Mehrheiten mit politischen Gegnern je nach Thematik

Der Sozialist Pedro Sanchez hat mit seiner Partei die Wahl in Spanien gewonnen. Foto: AP/Andrea Comas

Madrid Nach der Wahl in Spanien haben die zwar siegreichen aber nicht alleine regierungsfähigen Sozialisten angekündigt, künftig Mehrheiten je nach Themen zu suchen.

Im Falle einer Minderheitsregierung in Spanien wollen die Sozialisten mit allen anderen Parteien im Parlament über politische Abkommen zu bestimmten Themen verhandeln. Die Sozialisten würden nichts ausschließen und hätten viel Erfahrung im Ausarbeiten von Deals, sagte die Sprecherin der geschäftsführenden sozialistischen Regierung, Isabel Celaá, am Dienstag. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag bekamen die Sozialisten der PSOE zwar die meisten Stimmen, verpassten aber die Parlamentsmehrheit.