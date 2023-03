Spaniens Rückführungsvertrag mit Marokko Ein Abkommen ohne Wert

Spanien lenkte in dieser Frage inzwischen im Alleingang ein. Regierungschef Pedro Sánchez glaubt, dass wegen seines Entgegenkommens in der Westsahara-Frage in den vergangenen Monaten nicht mehr ganz so viele Migrantenboote aus Marokko an seinen Küsten ankommen. Doch mit dem diplomatischen Kurswechsel gegenüber der marokkanischen Hauptstadt Rabat verprellte Sánchez zugleich Marokkos Nachbarn Algerien, das wegen der neuen Westsahara-Position Madrids die Zusammenarbeit mit Spanien aufkündigte und jetzt keine Rückführungen mehr zulässt. Die europäische Migrationspolitik am Mittelmeer bleibt also eine Gratwanderung.