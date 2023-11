Ankündigung der Parlamentspräsidentin Spaniens Regierungschef Sanchez will sich Donnerstag wiederwählen lassen

In Spanien will sich Ministerpräsident Pedro Sanchez ungeachtet der Proteste gegen die geplante Amnestie katalanischer Separatisten am Donnerstag im Amt bestätigen lassen. Das kündigte Parlamentspräsidentin Francina Armengol am Montag in Madrid an. Vier Monate nach der Parlamentswahl war es Sanchez vergangene Woche gelungen, genügend Unterstützer für eine absolute Mehrheit hinter sich zu versammeln. Zwei katalanischen Parteien hat er im Gegenzug für seine Wiederwahl ein Amnestiegesetz für rund 1400 verurteilte oder angeklagte Separatisten versprochen. Gegen das Vorhaben kommt es seit Tagen landesweit zu großen Protesten. Auch in der spanischen Justiz sowie in der Europäischen Union gibt es Zweifel, ob die geplante Amnestie rechtskonform ist.