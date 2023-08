Wahlkrimi in Spanien Spaniens König schickt Konservativen als Regierungschef ins Rennen

Die vergangene Woche gewählte Parlamentspräsidentin Francina Armengol kündigte am Dienstagabend an, sie werde Feijóo in Kürze kontaktieren, um den Termin für die Investitur genannte Parlamentsabstimmung festzulegen. Feijóo schrieb im Online-Netzwerk X (ehemals Twitter), er danke König Felipe für dessen Entscheidung. Seine Partei werde den Bürgern eine Stimme geben, die „Veränderung wollen“.