Sozialist wieder an der Spitze Sánchez im Parlament in Spanien erneut zum Regierungschef gewählt

In Spanien ist der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sanchez mithilfe katalanischer Separatistenparteien in seinem Amt bestätigt worden. Für den Generalsekretär der sozialistischen PSOE stimmten am Donnerstag in Madrid 179 der insgesamt 350 Abgeordneten, wie Parlamentspräsidentin Francina Armengol mitteilte. Entscheidend für seine Wiederwahl war für Sánchez die Unterstützung durch zwei katalanische Parteien, denen er ein Amnestiegesetz für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter zugesagt hat. Die katalanischen Parteien Junts und ERC verlangen Straffreiheit für rund 1400 ihrer Anhänger.