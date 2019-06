Parlamentswahl : Sozialdemokraten hoffen auf Wahlsieg in Dänemark

Sozialdemokraten hoffen auf Wahlsieg in Dänemark

Kopenhagen Die Parteien streiten sich darüber, wer es mit der harten Gangart gegen Migranten aus Nahost ernster meint.

„Für uns kommt die Wohlfahrt zuerst“, sagte Mette Frederiksen, die Spitzenkandidatin der dänischen Sozialdemokraten, im TV-Wahlduell am Sonntag energisch. Kurz vor der Wahl für das nationale Parlament am Mittwoch wird um die soziale Zukunft des Landes gestritten. Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen, Chef einer rechtsliberalen Koalition, versuchte als letztes Mittel vor der roten Gefahr, vor falschen Versprechungen der Herausforderin zu warnen, die beispielsweise das Rentenalter senken will. Doch Frederiksen ließ sich im letzten Fernsehduell nicht beirren.