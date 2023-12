Trauriger Rekord Weshalb 114 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind

Gewalt, Krieg und Unterdrückung: Mehr als 114 Millionen Menschen befinden sich derzeit auf der Flucht – niemals seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es so viele Entwurzelte. Allein seit 2013 hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt. Russlands Überfall auf die Ukraine, die Konflikte im Sudan, in der Demokratischen Republik Kongo und in Myanmar waren in den ersten Monaten 2023 die Haupttreiber der globalen Flüchtlingskrise. Und die Kämpfe im Nahen Osten haben die größten Vertreibungen von Palästinensern seit 1948 ausgelöst. „114 Millionen zerstörte Träume, zerbrochene Leben, kaputte Hoffnungen“, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi am Mittwoch in Genf. „Diese Zahl spiegelt eine Krise, in der Tat viele Krisen, der Menschheit wider.“