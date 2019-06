Beraterin von Vater : So viele Millionen verdient Ivanka Trump neben ihrer Tätigkeit im Weißen Haus

So viele Millionen verdient Ivanka Trump neben ihrer Tätigkeit im Weißen Haus

Washington US-Präsidententochter Ivanka Trump verdient unabhängig von ihrem offiziellen Posten als Beraterin des Weißen Hauses Millionen über andere Kanäle.

Unter anderem habe sie durch ihre Beteiligung am Hotel von Präsident Donald Trump in der Hauptstadt Washington im vergangenen Jahr vier Millionen Dollar eingenommen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Das ist etwas mehr als noch vor einem Jahr.