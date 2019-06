Schweiz : Ein Kampftag der Frauen

Genf Die Schweizerinnen demonstrieren am Freitag gegen ihre wirtschaftliche Diskriminierung.

Gunilla von Hall, zweifache Mutter und Journalistin, macht mit. „Wir Frauen müssen zeigen, wie stark wir sind. Die wirtschaftliche Benachteiligung einer Hälfte der Bevölkerung muss aufhören.“ Am Freitag soll es so weit sein. Von Hall aus dem Kanton Waadt reiht sich in den „Frauen*streik“ ein, mit dem die Diskriminierung in der Berufswelt angeprangert werden soll. In allen Teilen der Schweiz wollen Frauen, und auch Männer, dem Arbeitsplatz fernbleiben. Die Kernforderung: „Gleichberechtigung. Punkt. Schluss!“