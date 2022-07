Liz Truss vs Rishi Sunak : So geht es der britischen Moderatorin nach Ohnmachtsanfall bei TV-Duell

So geht es der britischen Moderatorin nach Ohnmachtsanfall bei TV-Duell

Liz Truss vs Rishi Sunak

Kate McCann (Mitte) ist bei dem TV-Duell zwischen den beiden möglichen Nachfolgern für Premier Johnson in Ohnmacht gefallen. Foto: dpa/Dominic Lipinski

London Das TV-Duell zwischen Liz Truss und Rishi Sunak ist abrupt zu Ende gegangen. Moderatorin Kate McCann war plötzlich zusammengebrochen und in Ohnmacht gefallen. So geht es der Britin einen Tag danach.

Nach ihrer Ohnmacht mitten im TV-Duell der beiden Kandidaten für die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson geht Moderatorin Kate McCann wieder auf Sendung. „Heute Abend werde ich die Debatte ab 19.00 Uhr mit einigen neuen Umfragen aufdröseln (ja, sitzend!)“, twitterte die Journalistin des Senders TalkTV am Mittwoch.

McCann war am Dienstagabend gut eine halbe Stunde nach Beginn der TV-Debatte zwischen der britischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak ohnmächtig geworden. Zuschauer sahen, wie Truss ihren Redebeitrag abbrach, schockiert schaute und „Oh mein Gott“ murmelte und Richtung Kamera ging, um zu helfen. Dann brach die Übertragung ab. Auch wenn es der Moderatorin gut gehe, werde das Duell auf medizinischen Rat hin nicht fortgesetzt, hatte der Sender später mitgeteilt.

Sender TalkTV : Duell der Premier-Kandidaten in London abgebrochen – Moderatorin ohnmächtig

„Nun, so sollte der gestrige Abend nicht enden“, schrieb McCann und bedankte sich für viele gute Wünsche. „Mir geht es jetzt gut.“ Sie entschuldigte sich bei Truss und Sunak für die abgebrochene Debatte.

Die beiden Kontrahenten liefern sich in den kommenden Wochen noch mehrere Duelle bei TV-Sendungen und Hustings genannten regionalen Parteikonferenzen. Über die Siegerin oder den Sieger entscheiden die Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Truss gilt als Favoritin.