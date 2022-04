Partei von Quereinsteiger Robert Golob : Slowenische Opposition laut Prognosen bei Wahl vor Rechtspopulisten

Fußgänger gehen an einem Wahlplakat des liberalen Kandidaten Golob vorbei. Foto: dpa/Darko Bandic

Ljubljana Bei der Parlamentswahl in Slowenien liegt die oppositionelle Freiheitsbewegung (GS) des liberal ausgerichteten Polit-Neulings Robert Golob laut einer Prognose deutlich vorn.

Bei der Parlamentswahl in Slowenien zeichnet sich laut Prognosen ein Sieg der oppositionellen Freiheitsbewegung ab. Die grün-liberale Partei des in den USA ausgebildeten Quereinsteigers Robert Golob kam auf 35,8 Prozent der Stimmen, wie Erhebungen des Meinungsforschungsinstituts Mediana ergaben, die der Rundfunksender TV Slovenia und der Sender POP TV am Sonntagabend veröffentlichten. Die regierende Slowenische Demokraten-Partei des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Janez Jansa folgte demnach abgeschlagen mit 22,5 Prozent.