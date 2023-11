Schleusenkriminalität eindämmen Slowakei setzt Grenzkontrollen zu Ungarn fort

Bratislava · Mehrere Millionen Euro sollen nun in die Verlängerung der Grenzkontrollen an der slowakisch-ungarischen Grenze fließen. Was dahinter steckt und wie lange die Kontrollen andauern sollen.

20.11.2023 , 14:05 Uhr

Regentropfen eines nächtlichen Schauers hängen am Zelt einer Kontrollstelle der Bundespolizei (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Die Slowakei setzt ihre Kontrollen an der Grenze zur Slowakei für einen weiteren Monat fort, um die Schleuserkriminalität auf diesem Ausläufer der sogenannten Balkanroute einzudämmen. Das Kabinett des neuen Ministerpräsidenten Robert Fico verlängerte die Maßnahme am Montag zunächst bis zum 23. Dezember, wie die Nachrichtenagentur TASR berichtete. Begründet wurde der Schritt unter anderem auch mit Sorgen, dass der Gaza-Krieg in Israel zu stärkeren Migrationsbewegungen führen könnte. Ein hartes Vorgehen gegen irreguläre Migration hatte zu den wichtigsten Versprechen Ficos im Wahlkampf gehört. Seine linksnationale Smer-SD regiert seit Ende Oktober gemeinsam mit Sozialdemokraten und Nationalisten. Slowakei stoppt Pläne für Munitionslieferung an Ukraine Nach Regierungswechsel Slowakei stoppt Pläne für Munitionslieferung an Ukraine Tschechien und Polen verlängern Grenzkontrollen zur Slowakei Kampf gegen die Schleuserkriminalität Tschechien und Polen verlängern Grenzkontrollen zur Slowakei Die Kosten der Verlängerung wurden auf mehr als drei Millionen Euro geschätzt. Entlang der gesamten mehr als 650 Kilometer langen Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei sollen weiter flexible Kontrollen stattfinden. Die beiden EU-Mitgliedstaaten gehören eigentlich seit Ende 2007 dem Schengenraum an, in dem sich Bürger normalerweise ohne Kontrollen bewegen können.

(esch/dpa)