Slowakei Regierungschef Fico nach Attentat nach Bratislava gebracht

Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Regierungschef Robert Fico ist am Donnerstag in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Bratislava gebracht worden. Dort soll er sich nach seinen Operationen erholen. „Robert Fico wurde am Abend aus unserem Krankenhaus nach Bratislava transportiert“, sagte die Sprecherin des Krankenhauses von Banska Bystrica. In welches Krankenhaus er gebracht wurde, war zunächst nicht klar.