RTVS-Personal droht mit Streik Slowakische Regierung will Rundfunk und Fernsehen umbauen

Die slowakische Regierung unter dem linken Ministerpräsidenten Robert Fico hat mit Gesetzesplänen für einen Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens RTVS Proteste ausgelöst. Die liberale und konservative Opposition in der Slowakei warf der Koalition aus zwei sozialdemokratischen und einer rechtspopulistischen Partei schon seit Tagen vor, einen Propagandasender der Regierung schaffen zu wollen. Am Donnerstagabend kritisierte auch Präsidentin Zuzana Caputova das Vorhaben. Mehrere Nichtregierungsorganisationen kündigten an, die EU-Kommission einschalten zu wollen. Mehr als Tausend RTVS-Mitarbeiter unterschrieben bis Donnerstag einen Protestaufruf und schlossen einen Streik nicht aus.