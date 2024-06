„Ich vergebe ihm“ Slowakischer Premier meldet sich nach Attentat erstmals zu Wort

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat sich drei Wochen nach seiner schweren Verletzung bei einem Attentat erstmals im Internet zu Wort gemeldet. Die Attacke habe seiner Gesundheit schwer zugesetzt, sagte Fico in einem aufgezeichneten Video zur Europawahl, das am Mittwoch auf seiner Facebookseite veröffentlicht wurde. „Es wäre ein kleines Wunder, wenn ich in ein paar Wochen wieder arbeiten kann“, sagte er. Ende Juni oder Anfang Juli könne es soweit sein.