Pellegrini stilisierte sich im Wahlkampf mit pro-russischen und anti-westlichen Untertönen zum „Friedensfürsten“, der die tief gespaltene Slowakei wieder versöhnen wolle. Sein Wahlkampfslogan lautete: „Die Slowakei braucht Ruhe“. Jedoch überzog er das Sechs-Millionen-Einwohner-Land, unterstützt von regierungstreuen Medien, mit einer ätzenden Angst- und Hasskampagne. „Korcok will Slowaken an die Front in die Ukraine schicken“, behauptete Pellegrini etwa. Er hatte sich im Wahlkampf wie sein Mentor Fico gegen jegliche Waffenhilfe an die Ukraine gewandt. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland brächten nichts und würden nur der Slowakei schaden, behauptete er, und riet Kiew dazu, die weiße Fahne zu hissen und Friedensverhandlungen mit Moskau aufzunehmen.