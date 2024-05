Slowakei Fico-Attentäter womöglich doch kein Einzeltäter

Der Zustand von Fico war am Sonntag laut Kalinak und einem stellvertretenden Krankenhausdirektor vier Tage nach den Schüssen auf ihn weiter ernst. Doch habe der 59-jährige Fico eine positive Prognose bekommen, sagte Kalinak vor dem Krankenhaus in der Stadt Banska Bystrica, in dem der Ministerpräsident behandelt wird. „Das Schlimmste von dem, was wir befürchtet hatten, ist vorbei, zumindest für den Moment.“ Der stellvertretende Krankenhausdirektor Milan Urbani sagte zu Reportern, es werde davon ausgegangen, „dass sich der Patient derzeit nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet“. Die Genesung werde viel Zeit in Anspruch nehmen. „Wir glauben fest daran, dass alles eine gute Richtung nehmen wird.“