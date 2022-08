Nach Skandal um Abbas : Was der Begriff „Holocaust“ bedeutet und warum er problematisch ist

Bonn Der Palästinenserpräsident Abbas hat das das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser als Holocaust bezeichnet und damit für einen Skandal gesorgt. Was der Begriff „Holocaust“ genau bedeutet, welche Strafen bei Leugnung des Holocausts drohen und warum es in der Vergangenheit immer wieder Kritik gab.

Eklat bei Besuch in Berlin : Abbas wirft Israel „Holocaust“ an Palästinensern vor

Gemäß Paragraf 130 im Strafgesetzbuch kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder mit einer Geldstrafe bestraft werden, wer den Holocaust öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Eine volksverhetzende „Verharmlosung“ des NS-Völkermords an den europäischen Juden wird nach geltender Rechtsprechung angenommen, wenn der Holocaust „heruntergespielt, beschönigt oder sein wahres Gewicht verschleiert wird“. Dies gilt auch für relativierende Vergleiche, die den NS-Massenmord an den europäischen Juden in seiner Einzigartigkeit oder seinem Umfang in Frage stellen.