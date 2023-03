Sipri-Bericht zu Rüstung Die Bedrohung im Auge behalten

Neben der unsicheren Gesamtlage in Asien, wo mit 30 Prozent immer noch mehr Waffen hin geliefert werden als nach Europa, sollte der Nahe Osten nicht aus dem Blick verloren werden. Drei der Top-10-Importeure in den vergangenen fünf Jahren sind: Saudi-Arabien, Katar und Ägypten. In Katar (Platz zwei der Importeure) ist die Waffeneinfuhr in dem Zeitraum um 311 Prozent (!) gestiegen. Besonders bitter: Zu den Lieferanten, auch von Kriegswaffen, zählt nach wie vor auch Deutschland. Zwar hatte sich schon die große Koalition von Union und SPD 2018 vorgenommen, keine Rüstungsgüter in Länder zu exportieren, die aktiv am Jemen-Krieg beteiligt sind. Nur für Saudi-Arabien wurde schließlich ein Exportstopp erlassen – allerdings mit Ausnahmen, die auch die Ampel-Regierung weiterhin zulässt. Allein für das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehende Katar wurden 2022 Ausfuhrerlaubnisse mit einem Gesamtwert von 50,2 Millionen Euro erteilt, darunter Kriegswaffen für 10,2 Millionen Euro. Trotz des schrecklichen Krieges mitten in Europas darf das nicht untergehen.