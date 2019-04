Deutschland auf Platz acht : Globale Rüstungsausgaben auf höchstem Stand seit 30 Jahren

Stockholm Die weltweiten Rüstungsausgaben haben ihren höchsten Stand seit 1988. Spitzenreiter sind die USA und China. Deutschland ist um einen Platz auf Rang acht der größten Waffenkäufer aufgestiegen.

Die weltweiten Militärausgaben sind im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Insgesamt wurden 2018 1,82 Billionen Dollar (1,63 Billionen Euro) für Rüstungsgüter ausgegeben, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Internationalen Instituts für Friedensforschung in Stockholm (Sipri) hervorgeht. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie seit 1988 nicht mehr. Angeführt wird diese Entwicklung von den beiden Ländern mit den größten Militärbudgets, USA und China.