Report über Nuklearwaffen Die Gefahr eines Atomkriegs hat zugenommen

Insgesamt hat also die Gefahr und Möglichkeit nuklearer Konflikte trotz der niedrigeren Zahl an Atomsprengköpfen zugenommen. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen sind dynamisch und stark vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhängig. Es ist unter führenden Politikern im Westen ausgemacht, dass Putin den Krieg in der Ukraine auf keinen Fall verlieren will. Umgekehrt dürfte die Lage bei einem Sieg des Kremlchefs noch gefährlicher werden. Denn Putin wird an der Grenze der Ukraine eher nicht anhalten, sondern nach einem Erfolg auch Natostaaten wie die baltischen Länder und Polen oder benachbarte Staaten wie Moldawien und Georgien direkt herausfordern.