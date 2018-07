Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe will Opposition wählen

Mugabe will für Opposition stimmen

Wahl in Simbabwe

Harare Ex-Präsident Robert Mugabe distanziert sich vor der Wahl in Simbabwe von seiner eigenen Partei. Er will für den Oppositionskandidaten stimmen.

Einen Tag vor der ersten Wahl in Simbabwe seit seinem erzwungenen Rücktritt hat der frühere Präsident Robert Mugabe sich von einstigen Gefährten und seiner Partei Zanu-PF distanziert. „Ich werde nicht für die stimmen, die illegal die Macht ergriffen haben“, sagte der 94-Jährige. Erstmals seit 1980 wird am Montag in Simbabwe ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt, ohne dass Mugabe Spitzenkandidat ist.