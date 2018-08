Simbabwe: Tote bei Ausschreitungen in Harare

Tote bei Ausschreitungen in Simbabwe

Soldaten patroullieren mit Panzern in Harare. Foto: dpa/Tsvangirayi Mukwazhi

Harare In Simbabwes Hauptstadt Harare eskaliert die Lage. Die Opposition befürchtet Wahlbetrug. Polizisten setzen Tränengas gegen Demonstranten ein. Das Militär schickt Soldaten. Schüsse fallen.

Nach der Präsidentenwahl in Simbabwe haben Anhänger der Opposition in der Hauptstadt Harare protestiert. Sie sprachen von Wahlbetrug. Demonstranten sollen auch mit Steinen geworfen haben. Nachrichtenagenturen berichteten, dass Bereitschaftspolizisten Tränengas einsetzten und bewaffnete Soldaten aufmarschierten, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Fahrzeuge seien in Flammen aufgegangen.