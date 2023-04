Ehemaliger Ministerpräsident Italiens Das ist Silvio Berlusconi

Sein Interesse für junge Damen begründete er mit der hohen Arbeitsbelastung, von der er sich erholen müsse. Das sei immerhin noch besser als schwul zu sein. Daraufhin gab es eine Protestwelle.

Mit seiner zweiten Frau Veronica Lario (Foto) hat der Politiker drei Kinder. Sie sprach 2007 in einem offenen Brief in der Zeitung "la Republica" über die "schmerzhaften Momente" ihre Ehelebens und forderte mehr Respekt. 2009 reichte sie die Scheidung ein.