Vorwurf der Zeugenbeeinflussung Berlusconi in drittem Prozess um „Bunga-Bunga“-Partys freigesprochen

Im dritten Prozess wurde Berlusconi vorgeworfen, Zeugen bestochen zu haben, damit sie in früheren Prozessen für ihn lügen. Die Staatsanwaltschaft forderte für ihn sechs Jahre Haft und eine Strafe in Höhe von zehn Millionen Euro. Weitere 28 Angeklagte, darunter die Frau im Zentrum des Skandals, Karima el-Mahroug, wurden am Mittwoch ebenfalls für nicht schuldig befunden.