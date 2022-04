Medienbericht : Ex-Vizekanzler Gabriel räumt Fehler bei Nord Stream 2 ein

Berlin Im Nachhinein glaubt Sigmar Gabriel, er hätte als Außen- und Wirtschaftsminister bei seiner Russland-Politik auf Einwände aus Osteuropa hören sollen. Gleichzeitig erinnert der SPD-Politiker an die Mitverantwortung der Union.

Viele und nicht nur die Deutschen seien davon ausgegangen, mit engen Handels- und vor allem Rohstoff-Beziehungen Russland in eine stabile europäische Ordnung einbinden zu können, sagte Gabriel der Zeitung. „Die Osteuropäer haben das immer als Illusion bezeichnet - und hatten recht.“ Den Sozialdemokraten allein die Schuld an der Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie zu geben, sei aber „nun wirklich nichts anderes, als sich einen alttestamentarischen 'Sündenbock' zu suchen“.

Gabriel hatte mit einem am Sonntag veröffentlichten Gastbeitrag im „Spiegel“ zur aktuellen Ukraine-Politik der Bundesregierung eine Kontroverse ausgelöst. Die Absage eines Ukraine-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Regierung in Kiew kritisierte Gabriel darin als „beispiellos“, kritische Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, zu Steinmeier bezeichnete er als „bösartig“.