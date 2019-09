Propaganda auf Facebook : Sieben Länder beeinflussen die Meinungen im Rest der Welt

Washington Staatlich dirigierte Propaganda einiger weniger Länder wie China und Russland stellt einer Studie zufolge eine bedeutende Bedrohung für die Demokratie im Rest der Welt dar. Facebook bleibe dabei die am meisten genutzte Plattform.

Die Anstrengungen zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Online-Diensten nehmen weltweit zu. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Oxford Internet Instituts sind inzwischen 70 Länder von Kampagnen betroffen, die von Regierungsstellen oder politischen Parteien ausgehen. Dabei bleibe Facebook die am meisten genutzte Plattform. Sie diente demnach für Kampagnen in 56 Ländern.