Polit-Spektakel im Süden Italiens Sieben Fakten zum G7-Gipfel

Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war schon im vergangenen Sommer für ein oder zwei Nächte zu Gast, um das Resort in Augenschein zu nehmen. Den eigentlichen Urlaub verbrachte sie ganz in der Nähe auf einem Landgut, damals noch mit dem Journalisten Andrea Giambruno an ihrer Seite und der gemeinsamen Tochter. Inzwischen haben sich die beiden getrennt. Seit Beginn der Woche hält sich Meloni nun wieder in dem Resort auf, um den Gipfel vorzubereiten und noch ein wenig auszuspannen. Ihre Tochter Ginevra hat sie wieder dabei, als „Talisman“, wie die Zeitung „La Repubblica“ am Mittwoch schrieb.