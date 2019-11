Auch nach Deutschland : Türkei beginnt mit Abschiebung von IS-Terroristen

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, in Ankara (Archivfoto). Foto: dpa/Uncredited

Düsseldorf/Ankara Neue Entwicklungen um IS-Terroristen, die von türkischen Sicherheitskräften festgenommen wurden: Die Türkei hat nach eigenen Angaben begonnen, IS-Kämpfer mit ausländischer Staatsangehörigkeit in ihre Länder abzuschieben – auch nach Deutschland.

Der Sprecher des türkischen Innenministeriums, İsmail Çataklı, erklärte dazu: „Die Rückführung eines deutschen Terroristen ist bereits beschlossen, die Rückführung eines weiteren Terroristen aus Dänemark wird derzeit gerichtlich überprüft.“ Beide sollen noch an diesem Montag in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Nach Informationen des Auswärtigen Amts und des Bundesinnenministeriums erwartet man zwar die Abschiebung einer Person aus der Türkei nach Deutschland, einen IS-Bezug soll die Person aber nicht aufweisen.

Der türkische Regierungssprecher erläuterte, dass derzeit am Rückreiseprozess von sieben deutschen Terroristen gearbeitet werde, die sich in türkischen Rückführungszentren befänden. Sie sollen am Donnerstag, 14. November, aus der Türkei ausgewiesen werden.