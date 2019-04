Zugang zu Geheimmaterial: Mitarbeiterin erhebt Vorwürfe zu Sicherheitsgenehmigungen unter Trump

Das Weiße Haus in Washington. Foto: dpa, Michael Zehender

Washington Eine langjährige Mitarbeiterin der US-Regierung wirft dem Weißen Haus vor, mit laxem Zugang nicht zuverlässiger Personen zu Geheiminformationen die Sicherheit zu gefährden. Das geht aus einem Brief der Demokraten im Repräsentantenhaus hervor.

Demnach hat die Mitarbeiterin Tricia Newbold erklärt, dass das Weiße Haus schätzungsweise 25 Personen in den Kreis der Mitarbeiter mit Zugang zu Geheimmaterial aufgenommen habe, obwohl sie oder andere zuständige Mitarbeiter die Anträge für eine solche „Security Clearance“ zuvor abgewiesen hätten. „Sie ist zutiefst überzeugt, dass der Kongress sofort eingreifen muss, um unsere nationale Sicherheit zu gewährleisten“, heißt es in dem Brief. Newbold gehe mit ihrer Warnung vor den „großen Sicherheitsrisiken“ auch selbst ein berufliches Risiko ein.