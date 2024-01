„Sicherheit über Profit“ US-Senat untersucht Boeing-Unfälle

Nach einer Reihe von Vorfällen gerät der US-Flugzeugbauer Boeing in den Vereinigten Staaten unter politischen Druck. Die Senatorin Maria Cantwell kündigte am Mittwoch (Ortszeit) an, dass der Ausschuss für Handel, Wissenschaft und Verkehr, dem sie vorsitzt, Anhörungen abhalten werde, „um die Ursachen für diese Sicherheitsmängel zu untersuchen“. Technische Qualität und Sicherheit müssten die obersten Prioritäten des Unternehmens sein, forderte sie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden von Boeing, David Calhoun. „Die amerikanische Flugöffentlichkeit und die Boeing-Mitarbeiter verdienen eine Führungskultur bei Boeing, die die Sicherheit über den Profit stellt“, so Cantwell, die den Bundesstaat Washington vertritt, in dem 737-Flugzeuge montiert werden.