Gesundheitliche Gründe : Japans Ministerpräsident Abe erklärt Rücktritt

Tokio Zuletzt hatte Shinzo Abe sich bereits mehrfach zu Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Nun soll der japanische Ministerpräsident seinen Rücktritt verkünden, wie ein Parteimitglied bestätigt.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Hiroshige Seko, ein Generalsekretär seiner Liberaldemokratischen Partei im Oberhaus, bestätigte am Freitag, dass Abe Führungsmitgliedern der Partei gesagt habe, dass er als Regierungschef zurücktrete. Abe habe gesagt, dass er sich zum Rücktritt entschieden habe, um keine Probleme zu verursachen, sagte Seko. Eine Pressekonferenz Abes steht im weiteren Tagesverlauf an.

2007 war Abe während seiner ersten Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Sorgen wegen Abes Gesundheitszustand hatten diesen Monat wegen nicht näher genannten Untersuchungen in einem Krankenhaus in Tokio zugenommen. Sein zweiter dortiger Besuch am Montag verstärkte Spekulationen und Manövrieren in Richtung einer Nachfolgeregierung.