Nach Misstrauensvotum gegen Khan : Shehbaz Sharif zum neuen Premier in Pakistan gewählt

Shehbaz Sharif zum neuen Premier in Pakistan gewählt

Islamabad Nach dem Misstrauensvotum gegen Imran Khan ist der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister gewählt worden. In der Nacht hatten Zehntausende Menschen gegen die Amtsenthebung Khans protestiert.

174 der 374 Abgeordneten stimmten am Montag für Sharif, wie Parlamentssprecher Ayaz Sadiq in der Hauptstadt Islamabad verkündete. In der Nacht hatten landesweit Zehntausende Menschen gegen die Amtsenthebung des ehemaligen Kricketstars Khan protestiert. Khans Regierungspartei PTI verkündete vor der Wahl einen massenhaften Rücktritt aus dem Parlament. Dutzende Abgeordnete verließen den Saal aus Protest.