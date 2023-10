Familie erkennt misshandeltes Opfer 22-jährige Deutsche offenbar von Hamas-Kämpfern verschleppt

Shani Louk hat dem „Spiegel“ zufolge nie in Deutschland gelebt, war aber mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihr Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Der jüdische Vater ist Israeli. Die Familie lebe etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die junge Frau hat demnach aber die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch der SWR berichtete über den Fall.