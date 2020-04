Kostenpflichtiger Inhalt: Suche nach Außerirdischen : Hallo?

Die Milchstraße (Symbolbild). Foto: dpa

Sind wir wirklich allein in den Weiten des Weltalls? Seit dem 8. April 1960 sucht die Nasa nach Nachrichten von Außerirdischen. In 60 Jahren gab es bislang keinen Erfolg. Doch die Suche nach einer Botschaft von E.T. geht weiter.