Schweigemärsche nach Massakern Tausende Menschen protestieren in Serbien gegen Gewaltverherrlichung

Die Schüsse am Mittwoch in einer Grundschule in Belgrad und am Donnerstag in einem ländlichen Gebiet südlich der Hauptstadt erschütterten das Land. Bildungsminister Branko Ruzic reichte am Sonntag seinen Rücktritt ein. Die Behörden gingen zudem verstärkt gegen illegalen Waffenbesitz vor, aber die Opposition kritisierte diese Maßnahme als zu spät und nicht ausreichend.