Vor dem Europäischen Gerichtshof : Katalanischer Politiker Puigdemont fährt einen Etappensieg ein

Luxemburg Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont bekommt eine neue Chance im Rechtsstreit um sein Mandat im Europaparlament. Er wird in Spanien wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen mit einem Haftbefehl gesucht und lebt in Belgien im Exil.

Der Europäische Gerichtshof verwies den Fall am Freitag in einem Eilverfahren zur neuerlichen Entscheidung zurück an das EU-Gericht. Es geht darum, ob Puigdemont und sein Parteifreund Antoni Comin ihre im Mai errungenen Sitze im EU-Parlament antreten können. Die beiden katalanischen Politiker leben in Belgien im Exil.