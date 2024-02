Aus Protest gegen Ausbildungspläne Tausende Ärzte treten in Südkorea wegen Streit mit Regierung zurück

Tausende junge Ärzte haben in Südkorea aus Protest gegen neue Ausbildungspläne der Regierung einen Rücktritt von ihren Krankenhausposten eingereicht. Mehr als 6400 Nachwuchsärzte an 100 Hospitälern hätten sich bisher der Kollektivaktion angeschlossen, und etwa 1600 von ihnen seien nicht zur Arbeit erschienen, teilte Vize-Gesundheitsminister Park Min Soo am Dienstag vor Journalisten mit. Das Ministerium rief sie auf, sich wieder an ihre Arbeitsplätze zu begeben. An einigen Orten mussten demnach bereits geplante Operationen und andere Behandlungstermine verschoben werden.