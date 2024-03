Zehn Tage vor Wahl Senegal entlässt Präsidentschaftskandidaten aus der Haft

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah am Donnerstagabend, wie ein Geländewagen in einer Fahrzeugkolonne von dem Gefängnis in der Hauptstadt Dakar wegfuhr, in dem Sonko und Faye inhaftiert gewesen waren. Vor der Haftanstalt hatten sich bereits im Vorfeld zahlreiche Menschen versammelt, nachdem die Nachricht von einer möglichen Freilassung der Oppositionspolitiker die Runde gemacht hatte. In den Straßen Dakars feierten tausende Menschen die Freilassung der beiden Männer.