Früherer Steuereintreiber Das ist Senegals neuer Präsident Bassirou Diomaye Faye

„Ich verpflichte mich, mit Bescheidenheit und Transparenz zu regieren und die Korruption auf allen Ebenen zu bekämpfen. Ich verpflichte mich, mich voll und ganz dem Wiederaufbau unserer Institutionen zu widmen“, sagte Faye in seiner ersten Rede als gewählter Präsident am späten Montag. Er versprach zudem, Senegals natürliche Ressourcen besser kontrollieren zu wollen, um zu verhindern, dass das Land in eine „wirtschaftliche Versklavung“ gerate. Senegalesische Unternehmen will er unterstützen. Faye skizzierte auch seine außenpolitischen Prioritäten. Dazu gehört eine Reform der krisengeplagten westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas.