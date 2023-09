Verteidigung der Mehrheit Sieg für Rechtskonservative in Frankreich bei Senatswahl

Bei der Senatswahl in Frankreich hat die rechtskonservative Opposition am Sonntag ihre traditionelle Dominanz verteidigt. Mit der Wahl werde die „Senatsmehrheit“ der Konservativen und des Zentrums in der Kammer „bestätigt“, sagte Bruno Retailleau von den konservativen Republikanern. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron erlitt hingegen eine weitere Niederlage. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) zieht mit drei Senatoren wieder in die Parlamentskammer ein.