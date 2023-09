Baerbock fordert Zeichen gegen Putin Selenskyj redet heute vor UN-Versammlung in New York

Biden und Selenskyj waren bei dem Festakt allerdings nicht dabei. Der ukrainische Präsident landete zusammen mit seiner Ehefrau Olena Selenska am Montag in New York. Er hat in den vergangenen Monaten bereits an mehreren Gipfeln teilgenommen - G7, Nato, EU. In der UN-Vollversammlung war er im vergangenen Jahr aber nur per Video zugeschaltet.