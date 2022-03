„Wir brauchen Sie jetzt“ : Selenskyj erinnert USA an eigenen Kampf gegen Angreifer und fordert Unterstützung

Wolodymyr Selenskyj (Monitor), Präsident der Ukraine, spricht via Videoübertragung vor beiden Kammern des US-Kongresses in Washington. Foto: dpa/Drew Angerer

Washington Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Amerikaner bei seinem Hilfsappell vor dem US-Kongress an ihren eigenen Kampf gegen Angreifer erinnert. In einer Videoansprache forderte er die Einrichtung einer Flugverbotszone und Sanktionen gegen russische Abgeordnete.

Er verwies am Mittwoch auf Schlüsselereignisse der US-Geschichte, um die Bedeutung des russischen Angriffs auf sein Land zu verdeutlichen - den Angriff auf Pearl Harbor am 7. September 1941 sowie die Terrorattacke auf das World Trade Center vom 11. September 2001. „Wir brauchen Sie jetzt“, sagte Selenskyj. „Ich fordere Sie auf, mehr zu tun.“

Während seiner Rede, die per Livestream in das US-Kapitol in Washington übertragen wurde, sagte er, die USA müssten russische Abgeordnete sanktionieren und Importe aussetzen. Zudem zeigte er ein emotionales Video, das die Zerstörung und Verwüstung zeigte, die sein Land in dem Krieg erlitten hat.