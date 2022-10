Taliban geben weniger Opfer an : Zahl der Toten nach Anschlag auf Kabuler Schule auf 52 gestiegen

Taliban geben weniger Opfer an

Bei dem Anschlag in Kabul sind hauptsächlich Frauen getötet worden. Foto: AP/Joe Imel

Kabul Nach einem Selbstmordanschlag auf ein Bildungszzentrum in Kabul sprechen die Taliban offiziell von 25 Opfern. Nach Auswertung von direkten Gesprächen mit Angehörigen kommt die Nachrichtenagentur AP auf mehr als doppelt so viele Tote.

Der Selbstmordanschlag auf ein Bildungszentrum in einem überwiegend schiitischen Viertel der afghanischen Hauptstadt Kabul hat mehr Todesopfer gefordert als von den Taliban angegeben. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP vom Montag sind 52 Menschen, mehr als doppelt so viele als offiziell mitgeteilt, in der Explosion getötet worden. Zu dem Anschlag vom Freitag bekannte sich auch bis Montag niemand. Der Verdacht fällt auf den Ableger der mit den Taliban verfeindeten Terrormiliz Islamischer Staat, der schon mehrere solcher Anschläge insbesondere auf die schiitische Minderheit verübt hat.